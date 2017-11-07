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Политика

Политолог Богданов рассказал, на что сделает упор в предвыборной программе

16:3707.11.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАндрей Богданов. Архивное фотоАндрей Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Политолог Андрей Богданов, намеренный участвовать в выборах президента РФ 2018 года, сообщил РИА Новости во вторник, что в предвыборной программе сделает упор на защиту прав курильщиков и упрощение процедуры регистрации референдумов.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. Богданов ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты. Он уже был кандидатом на выборах в 2008 году, получив тогда более 1% голосов.

Богданов является инициатором форума непарламентских партий к выборам президента РФ 2018 года "Третья сила". По его словам, в форуме могут принять участие 16 непарламентских партий. Во вторник проходит конференция "Третьей силы" в Перми. Дебаты кандидатов от объединения пройдут с 19 октября по 19 ноября, сообщал ранее Богданов РИА Новости.

"Пресс-конференции посвящены выдвижению и программам кандидатов, и на что рассчитываем в праймериз, и на что – уже на выборах президента. Я, в частности, рассказываю везде особенности своей программы. Спорные моменты в обществе, что вызывают споры, а именно, я выступаю за упрощение процедуры регистрации референдумов", — сказал Богданов РИА Новости во вторник.

Основные тезисы

Он отметил, что считает, что в обществе есть очень много спорных вопросов, которые следовало бы решать на референдумах, "причем не только федеральных, но и муниципальных, районных и так далее", пояснил Богданов. По его словам, второй пункт программы — отмена муниципального фильтра и прямые выборы мэров городов.

Председатель политической партии Женский Диалог Елена Семерикова. Архивное фото
© Фото : страница политической партии "Женский Диалог" во ВКонтакте
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"Третье, такой спорный в обществе момент – это защита прав курильщиков, потому что треть населения у нас курит, и понятно, что надо бросать, но не нужно из курильщиков делать изгоев. Если есть курительная комната в аэропорту, то почему там нельзя курить? Это очень напрягает, ну и особенно в холодные времена – надо выходить на улицу, когда вполне можно оборудовать курительные комнаты в любом заведении – это не проблема", — прокомментировал Богданов.

Следующий тезис предвыборной программы, по словам собеседника агентства, введение моратория на увеличение налогов и введение новых налогов на весь президентский срок, пятый пункт программы посвящен спорту.

"Так получилось, что Россия сейчас, скорее всего, лишится Олимпиады, и достаточно много поколений, рожденные до 2004 года — почти все, будут отстранены от участия в каких-то более-менее значимых соревнованиях. Соответственно, большой спорт у нас, можно сказать, погиб. Поэтому, я считаю, что надо делать упор на детский спорт, на массовый спорт и вкладывать деньги именно сюда", — рассказал Богданов.

© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкАндрей Богданов
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Андрей Богданов

Далее — Краснодар и Ростов

Богданов отметил, что первая региональная пресс-конференция кандидатов от "Третьей силы" состоялась в Крыму.

Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"У нас это запланировано давно: мы объезжаем 10 городов-миллионников. Первый был, правда, не миллионник, но мы не могли обойти Крым. В пятницу были в Крыму, в Симферополе была пресс-конференция всех кандидатов от "Третьей силы", кто участвует в праймериз. А сегодня у нас запланирована Пермь. Кстати говоря, в четверг будет Краснодар, а в пятницу будет Ростов на этой неделе, поэтому, это так совпало – 7 ноября, честно говоря, не планировали приурочить (конференцию) к 7 ноября", — заключил Богданов.

В форум непарламентских партий "Третья сила", по данным организаторов, вошли Монархическая партия, российская экологическая партия "Зеленые", Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, Партия ветеранов России, Народная партия России, партия "Союз горожан", Социал-демократическая партия России, партия "Гражданская позиция", партия "Народный альянс". Кроме того, по словам Богданова, решение примкнуть к форуму приняла Интернациональная партия России, которая для участия в праймериз выдвинула Андрея Гетманова. Также он отмечал, что в форум войдет "Российский общенародный союз" (РОС).

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