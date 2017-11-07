Первый вице-губернатор Приморья ушел в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволился по собственному желанию, сообщает администрация края.

Соответствующий приказ подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края, пока исполнять обязанности первого заместителя главы региона в рамках перераспределения полномочий будет вице-губернатор Алексей Сухов", — говорится в сообщении.

Усольцев курировал в администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.