Лавров: Ассоциация друзей Крыма улучшит взаимодействие региона с Западом

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости. Создание Международной ассоциации друзей Крыма поможет наладить взаимодействие региона с зарубежными партнерами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, повестка встречи в Ялте направлена на доведение до зарубежной общественности объективной информации о жизнедеятельности полуострова, продвижения его международных и внешнеэкономических связей.
В понедельник делегации из более 30 стран мира учредили в Ливадийском дворце Ялты международную ассоциацию "Друзей Крыма". Среди основных целей ассоциации – содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.
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