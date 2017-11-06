Лавров: Ассоциация друзей Крыма улучшит взаимодействие региона с Западом

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости. Создание Международной ассоциации друзей Крыма поможет наладить взаимодействие региона с зарубежными партнерами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Убежден, что итоги конференции, включая создание международной ассоциации "Друзей Крыма", внесут вклад в раскрытие инвестиционного потенциала взаимодействия региона с иностранными партнерами. МИД России будет и впредь оказывать этому всемерное содействие", — говорится в приветствии Лаврова, зачитанном на международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма", заключительная сессия которой проходит в Ливадийском дворце.

По словам министра, повестка встречи в Ялте направлена на доведение до зарубежной общественности объективной информации о жизнедеятельности полуострова, продвижения его международных и внешнеэкономических связей.

"Трудно переоценить роль в этих условиях народной дипломатии, призванной способствовать наращиванию контактов между людьми, стиранию старых и предотвращению появлению новых разделительных линий", — отметил Лавров.

В понедельник делегации из более 30 стран мира учредили в Ливадийском дворце Ялты международную ассоциацию "Друзей Крыма". Среди основных целей ассоциации – содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.

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