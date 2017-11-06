В Госдуме предложили провести заседание с Ассоциацией друзей Крыма

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет предлагает провести в Госдуме одно из заседаний Ассоциации друзей Крыма, которую в понедельник создадут на Форуме друзей Крыма.

В Ялте 6-7 ноября впервые проходит Форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

Шеремет, выступая на открытии сессии, подчеркнул, что на форуме представлены все континенты мира.

"Сегодня мы создадим Ассоциацию друзей Крыма. А это значит, что мы объединимся, и в этом единстве будет сила. Предлагаю рассмотреть возможность проведения одного из заседаний ассоциации в Государственной Думе РФ", — сказал Шеремет.

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