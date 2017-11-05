Политологи объяснили, почему Собчак до сих пор не набрала 100 тысяч лайков

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Политологи отмечают низкие темпы привлечения Ксенией Собчак сторонников через интернет, объясняя это не очень внятной позицией вероятного кандидата в президенты, небольшой группой ее поддержки, а также общей усталостью от "голосовалок" в сети.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. О своем намерении участвовать в президентской кампании Собчак, которой исполнилось 36 лет, объявила 18 октября.

Собчак уже сделала ряд громких заявлений, в том числе о том, что Крым является украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главная задача Москвы. Также Собчак предложила в ходе референдума решить вопрос о захоронении тела Ленина.

На сайте sobchakprotivvseh.ru команда будущего кандидата в президенты предлагает поддержать ее, кликнув на ссылку "присоединиться", тем самым отдав свой голос. Как отмечается на сайте, нужно 100 тысяч лайков. За две с половиной неделе ей удалось собрать 14561 голосов сторонников.

Медленный темп

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, темп, с которым идет привлечение сторонников через интернет, медленный, учитывая ее узнаваемость.

"На самом деле медленный темп. Я так понимаю, Ксения Собчак пытается воздействовать на серьезную аудиторию, не любопытствующих – тех, кто приходит к ней на страницу. Она, как я понимаю, пытается рекрутировать потенциальных избирателей, но для Ксении Собчак, которая говорит о том, что у нее узнаваемость 99% в России, 95% по-моему она сказала, это медленный темп и это плохие новости для штаба", — сказал он.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов согласился, выразив сомнения, что темп будет набран, поскольку, по его словам, "пределы ее поддержки ограничены".

"Не думаю, что темп действительно будет больше, так как пределы ее поддержки ограничены, то есть они не в миллионах измеряются. Я думаю где-то в сотнях тысячах – это в основном сейчас здесь будет Москва, Петербург, может еще некоторые города, провинция вряд ли будет серьезно на нее подписываться… То есть они не в миллионах измеряются. Я думаю где-то в сотнях тысячах – это в основном сейчас здесь будет Москва, Петербург, может еще некоторые города, провинция вряд ли будет серьезно на нее подписываться", — считает он.

"Протестная аудитория не так велика, а либеральная тоже гламурная не так велика и есть другие игроки. Поэтому, я и не думаю, что в соцсетях ей удастся что-то сделать", — пояснил Миронов.

Однако, по мнению экспертов, это не говорит о том, что 100 тысяч голосов не удастся набрать.

"В принципе, ниша прозападной, либеральной оппозиции существует и насчитывает более 100 тысяч человек активных пользователей рунета. Вопрос в том, сумеет ли она до них достучаться, мотивировать, заинтересовать – это сомнительно", — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Он добавил, что "сто тысяч (голосов) собрать для медиаперсонажа, в принципе, должно быть не так уж сложно".

Не очень внятно

Ремизов добавил, что все зависит от формирования мотивации. "Либо будет идеологическая, либо действительно она будет протестная "против всех", но на мой взгляд, еще раз – не сработает, либо третий вариант – как за Жириновского голосуют по приколу, потому что забавный. Пока явно проседает мотивация, если проседает мотивация – вопрос о цифрах бессмысленно обсуждать", — сказал он.

"При нынешнем не очень внятном, вразумительном позиционировании, отсутствии мотива для ее поддержки или нехватки мотива для ее поддержки все это выглядит очень проблематично", — добавил Ремизов.

Мухин в свою очередь высказал мнение, что Собчак пока прощупывает политическую площадку. "Ксения Собчак, делая разнонаправленные политические заявления, прощупывает политическую площадку, на которой она могла бы выступить.

Формируемый сейчас штаб необходимо чем-то занимать, ну вот, придумали такую вещь про сбор сторонников", — считает политолог.

По мнению Миронова, на темпы сбора голосов сторонников в интернете также влияет фактор усталости от "голосовалок". "Во-первых, народ перекормили разного рода интернет-голосовалками, их сейчас такое огромное количество, и по каждому поводу они возникают, что честно говоря – перебор — да, слишком много. Этим занимались все партии… То есть уже людям это надоело и они уже довольно плохо на это реагируют. В принципе, также и всякие опросы в соцсетях и так далее, они тоже забивают фон", — сказал эксперт.

Более эффективно, на его взгляд, было бы создание штабов на территориях и встречи с людьми, создание баз телефонов. "Если человек хочет собрать 100 или 350 тысяч подписей по стране, то надо заниматься именно этим. Интернет мало, что даст", — добавил он.

При этом все эксперты отметили, что сбор 100 тысяч голосов в интернете не будет конвертирован в миллион голосов избирателей.