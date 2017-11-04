МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков с интересом следит за ситуацией, которая разворачивается вокруг намерения Ксении Собчак баллотироваться на выборах-2018, и считает, что телеведущая стала бы гениальным президентом страны в пределах Рублевки.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".

"Если бы наша страна ограничивалась Рублевкой, то Собчак была бы гениальным президентом для этой страны", — сказал Михалков в эфире передачи "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

Режиссер отметил, что "Собчак будет трудно". "Она сказала однажды, что "1917-й год и 1937-й год выбили всю интеллигенцию, страна превратилась в сброд и отребье, я бы эту страну запретила…" Вообще, быть президентом страны, которую ты сама запретила, довольно сложно… Я с огромным интересом наблюдаю за ней. Причем не испытываю вот этого "Ох, какой кошмар!". Да пусть будет! И то издевательство, которое существует в сетях по поводу Собчак, не разделяю. Потому что за всем за этим мы можем увидеть то, чего не видим сейчас", — добавил Михалков.