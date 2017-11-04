Вручение государственных наград в Кремле. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в День народного единства вручает премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.
Выдающихся россиян и зарубежных деятелей в Кремле 4 ноября угощают русскими блюдами и традиционным репертуаром #russia #kremlin #putin pic.twitter.com/ya9kJtuunr— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 ноября 2017 г.