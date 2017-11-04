Вручение государственных наград в Кремле. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в День народного единства вручает премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Праздник отмечается в России с 2005 года. Эта дата была выбрана в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.