Россия надеется на отказ Канады от курса, ведущего к обострению отношений

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия в связи с введением Канадой санкций против россиян рассчитывает, что Оттава откажется от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

"Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение, и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В комментарии МИД РФ подчеркивается, что Россия будет вынуждена дать ответ в случае новых санкций со стороны Канады.

"Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу 19 октября. Замглавы МИД России Сергей Рябков в конце октября завил, что Россия считает неприемлемым принятый в Канаде аналог "закона Магнитского", он значительно осложняет отношения Москвы и Оттавы. "Акт Магнитского" был принят в 2012 году в США.