Санкции Канады ухудшат отношения Оттавы и Москвы, считает Кисляк

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Введение Канадой санкций против граждан России ухудшит перспективы российско-канадских отношений, заявил в пятницу РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк.

Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

"Введение этих санкций — не сюрприз, но это подтверждает политику Канады, говорящую об ожесточенном отношении Оттавы к нашей стране и о непонимании России. Такой шаг может только ухудшить перспективу дальнейших отношений РФ с Канадой", — сказал Кисляк.

По его словам, введение Оттавой санкций говорит о том, что Канада "слепо следует в самом плохом смысле политике США" и продолжает агрессивную риторику по отношению к России.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу 19 октября. Замглавы МИД России Сергей Рябков в конце октября завил, что Россия считает неприемлемым принятый в Канаде аналог "закона Магнитского", он значительно осложняет отношения Москвы и Оттавы.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского, которому было 37 лет, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".