ЦИК заявил, что в период избирательной компании будет работать без выходных

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российский Центризбирком организует работу так, чтобы обеспечить всем кандидатам в президенты возможность подать необходимые документы для выдвижения, даже если этот период совпадет с новогодними праздниками, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

Он отметил, что в период с 7 по 17 декабря Совет Федерации назначит выборы президента РФ и в течение пяти дней это решение должно быть официально опубликовано. Отсчет сроков выдвижения кандидатов начнется именно со дня опубликования этого решения, поэтому точную дату, когда начнется период выдвижения, сейчас назвать невозможно, уточнил член ЦИК.

В ответ на вопрос, могут ли совпасть важные периоды избирательной кампании с новогодними праздниками, собеседник агентства отметил, что это возможно.

"Для избирательной кампании выходных и праздничных дней нет, все дни идут в общий подсчет всех избирательных действий. Поэтому, естественно, и работа Центральной избирательной комиссии будет таким образом организована, чтобы кандидаты имели возможность представить необходимые документы", — подчеркнул Шевченко.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.