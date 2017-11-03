Ковальчук поддерживает движение Овечкина Putin Team

МОСКВА, 3 ноя — РИА-Новости. Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук поддержал форварда сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, объявившего об инициативе создать общественное движение Putin Team.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 2 2017 в 9:07 PDT

​

Овечкин объявил в четверг, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".