Глава Калининграда Ярошук стал кандидатом на пост мэра города

КАЛИНИНГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Калининграда Александр Ярошук подал в пятницу документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города, сообщила пресс-служба горсовета Калининграда.

"Сегодня глава городского округа "Город Калининград" Александр Ярошук подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Документы принял секретарь комиссии, заместитель председателя городского Совета депутатов Андрей Шумилин", — говорится в сообщении.

Политсовет регионального отделения "Единой России" 30 октября рекомендовал в понедельник на своем заседании кандидатуру действующего главы Калининграда Александра Ярошука для участия в конкурсе по выбору главы города.

Конкурс по отбору кандидатур состоится 24 ноября, а 29 ноября на заседании городского совета новый сити-менеджер будет определен тайным голосованием из числа тех, кого представит комиссия. Договор с новым главой города будет заключаться на четыре года, до сентября 2021 года, когда истекает срок полномочий нынешнего состава горсовета.

В ноябре 2016 года депутаты калининградской областной думы приняли закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда.

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