Совбез России назвал обвинения в кибератаках инструментом давления

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Бездоказательные обвинения государств в кибератаках стали инструментом давления, этого допускать нельзя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Использование бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атаках в качестве инструмента политического давления считаем недопустимым", — сказал он, выступая в пятницу на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

По словам Храмова, все страны, какими бы ни были их подходы к проблеме, объединяет цель предотвращения конфликтов в информационной сфере.

"Для этого после 20 лет работы должен быть сделан, наконец, главный шаг — определены дополнительные правовые нормы, учитывающие уникальные особенности современных информационных технологий", — отметил он.