РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Имя Собчак 11% россиян ассоциируют с "Домом-2", показал опрос

13:5703.11.2017
21140
© Фото предоставлено департаментом внеэфирного промоушена телекомпании ТНТВедущие реалити-шоу Дом-2 Ксения Собчак и Ксения Бородина. Архивное фотоВедущие реалити-шоу Дом-2 Ксения Собчак и Ксения Бородина. Архивное фото
© Фото предоставлено департаментом внеэфирного промоушена телекомпании ТНТ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Имя телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, у 11% россиян ассоциируется с реалити-шоу "Дом-2", который она вела. Большинство опрошенных (86%) слышало о ее электоральных планах, при этом 43% респондентов полагают, что Собчак до выборов допущена не будет, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".

Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участие Собчак в выборах привлечет молодежь, считает Канделаки
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

Говоря об ассоциациях с именем Собчак, 24% россиян выбирали резко негативные, отрицательные высказывания и оценки в целом, такие как: "не воспринимаю", "негатив", "плохое мнение", "весьма отрицательное". При этом у 11% респондентов Собчак ассоциируется с "Домом-2", тогда как 9% воспринимают Собчак как медийную личность, журналистку и телеведущую.

У 7% опрошенных Собчак вызывает ассоциации несерьезности. О том, что телеведущая не политик и не годится на пост президента, заявили 6% орошенных. При этом у 12% нет ассоциаций с именем телеведущей, а 9% — затруднились ответить.

По данным исследования, 49% опрошенных относятся к Собчак отрицательно, 40% — нейтрально, 7% — положительно, 2% — затруднились ответить, еще 2% сказали, что не знают, кто такая Собчак.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Антирейтинг Собчак достиг почти 7% на конец октября, показал опрос
При этом наиболее отрицательно к телеведущей относится старшее поколение (среди людей старше 60 лет таких 65%), 24% россиян в этой возрастной категории относятся к Собчак нейтрально, 4% — положительно, 4% — не знают кто это, еще 3% — затруднились ответить. Наиболее положительно телеведущую оценивают респонденты 18-30 лет: из них 10% говорят о положительном отношении, 51% о нейтральном, 35% — отрицательном, 2% — не знают, кто это, и 2% — затруднились ответить.

О том, что Собчак объявила о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, слышали 86% населения, тогда как 12% — не слышали, и менее 1% затруднились ответить. При этом 43% опрошенных считают, что Собчак в итоге не будет допущена до президентских выборов в качестве кандидата, 38% — что будет, 17% — затруднились ответить. В случае участия в выборах 87% россиян говорят о том, что не проголосуют за Собчак, 5% — допускают такую возможность, 5% — затруднились ответить.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Собчак рассказала, что ее связывает с Путиным
При этом на вопрос, сама ли телеведущая приняла решение участвовать в грядущих выборах или за этим "кто-то стоит", 44% россиян ответили, что считают, что за этим решением стоят другие политические силы, 27% — что Собчак приняла решение сама, 23% — затруднились ответить и 3% — Кремль.

О том, что Собчак не удастся привлечь избирателей за счет позиционирования себя как кандидата "против всех", говорят 59% опрошенных, 21% считают, что таким образом телеведущая привлечет голоса, 18% — затруднились ответить.

Опрос проведен 28-29 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Лайкай сердцем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лайкай сердцем
Комментировать
Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Владимир Атаманов
Кроме Дом-2 политик ни чем и не отметилась. Пару раз на митингах мелькала, потом ещё было что-то с кроватью, то ли она у кого-то, то ли у неё кто-то прятался ...)))
14:14
03.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Тарас Рязанцев
Я уже говорил с чем у меня ассоциируется ее имя, но модераторы не пропустили. :(
14:13
03.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена