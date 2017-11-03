Имя Собчак 11% россиян ассоциируют с "Домом-2", показал опрос

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Имя телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, у 11% россиян ассоциируется с реалити-шоу "Дом-2", который она вела. Большинство опрошенных (86%) слышало о ее электоральных планах, при этом 43% респондентов полагают, что Собчак до выборов допущена не будет, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

Говоря об ассоциациях с именем Собчак, 24% россиян выбирали резко негативные, отрицательные высказывания и оценки в целом, такие как: "не воспринимаю", "негатив", "плохое мнение", "весьма отрицательное". При этом у 11% респондентов Собчак ассоциируется с "Домом-2", тогда как 9% воспринимают Собчак как медийную личность, журналистку и телеведущую.

У 7% опрошенных Собчак вызывает ассоциации несерьезности. О том, что телеведущая не политик и не годится на пост президента, заявили 6% орошенных. При этом у 12% нет ассоциаций с именем телеведущей, а 9% — затруднились ответить.

По данным исследования, 49% опрошенных относятся к Собчак отрицательно, 40% — нейтрально, 7% — положительно, 2% — затруднились ответить, еще 2% сказали, что не знают, кто такая Собчак.

При этом наиболее отрицательно к телеведущей относится старшее поколение (среди людей старше 60 лет таких 65%), 24% россиян в этой возрастной категории относятся к Собчак нейтрально, 4% — положительно, 4% — не знают кто это, еще 3% — затруднились ответить. Наиболее положительно телеведущую оценивают респонденты 18-30 лет: из них 10% говорят о положительном отношении, 51% о нейтральном, 35% — отрицательном, 2% — не знают, кто это, и 2% — затруднились ответить.

О том, что Собчак объявила о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, слышали 86% населения, тогда как 12% — не слышали, и менее 1% затруднились ответить. При этом 43% опрошенных считают, что Собчак в итоге не будет допущена до президентских выборов в качестве кандидата, 38% — что будет, 17% — затруднились ответить. В случае участия в выборах 87% россиян говорят о том, что не проголосуют за Собчак, 5% — допускают такую возможность, 5% — затруднились ответить.

При этом на вопрос, сама ли телеведущая приняла решение участвовать в грядущих выборах или за этим "кто-то стоит", 44% россиян ответили, что считают, что за этим решением стоят другие политические силы, 27% — что Собчак приняла решение сама, 23% — затруднились ответить и 3% — Кремль.

О том, что Собчак не удастся привлечь избирателей за счет позиционирования себя как кандидата "против всех", говорят 59% опрошенных, 21% считают, что таким образом телеведущая привлечет голоса, 18% — затруднились ответить.

Опрос проведен 28-29 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.