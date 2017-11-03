МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным, если такая состоится на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, должен объяснить действия в отношении российских флагов и расширение санкций, считает член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Путиным во Вьетнаме во время саммита АТЭС. Стороны могли бы обсудить ядерную программу КНДР, ситуацию в Сирии и на Украине.

"Конечно, могут быть достигнуты договоренности по КНДР (на встрече Путина и Трампа — ред.), если США будут вменяемы и они смогут вернуться к старым договоренностям, к старым площадкам, которые были обозначены, для того, чтобы сесть и разговаривать, тогда это возможно. А при таких отношениях, как сейчас, конечно, это очень тяжело", — сказал РИА Новости Шхагошев.

"Если будут адекватность со стороны США, а не просто угрозы, то, конечно, этот регион можно вывести из того тупика. Но как можно сейчас рассчитывать на адекватность США в отношении КНДР, если нет адекватности к такой серьезной стране, как РФ", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, если Трамп действительно рассчитывает на реальный и объективный разговор с Путиным, то "он должен начать как минимум с каких-то объяснений или извинений за сделанные в последние месяцы хулиганские выходки". Речь идет о снятии российских флагов с дипсобственности в США и расширении санкций против РФ, пояснил Шхагошев. "Он должен объясниться", — полагает депутат.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.