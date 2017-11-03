МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным, если такая состоится на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, должен объяснить действия в отношении российских флагов и расширение санкций, считает член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.
"Конечно, могут быть достигнуты договоренности по КНДР (на встрече Путина и Трампа — ред.), если США будут вменяемы и они смогут вернуться к старым договоренностям, к старым площадкам, которые были обозначены, для того, чтобы сесть и разговаривать, тогда это возможно. А при таких отношениях, как сейчас, конечно, это очень тяжело", — сказал РИА Новости Шхагошев.
"Если будут адекватность со стороны США, а не просто угрозы, то, конечно, этот регион можно вывести из того тупика. Но как можно сейчас рассчитывать на адекватность США в отношении КНДР, если нет адекватности к такой серьезной стране, как РФ", — подчеркнул парламентарий.
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.