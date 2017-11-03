Джабаров назвал возможную встречу Путина и Трампа позитивным сигналом

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Возможная встреча и переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС — это позитивный сигнал, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.

"Если встреча произойдет, это позитивный момент. Россия никогда не отказывалась от контактов с американскими партнерами, включая контакты на самом высоком уровне", — сказал Джабаров.

Сенатор выразил надежду на результативность этих переговоров, поскольку он не считает, что "Трамп ведет какую-то недостойную игру, говорит одно — делает другое". По его словам, у американского президента много своих трудностей.

"Мне кажется, надо встречаться, общаться. Если этого не будет, то сложно вообще говорить о выходе из кризисных отношений", — сказал законодатель. Джабаров добавил, что ее итоги "покажет время".

Парламентарий также согласился с позицией Трампа о том, что расследование в конгрессе США о якобы "сговоре" американского лидера с Россией позорит Америку.

"Он абсолютно правильно сказал — это позорит такую великую страну, как США", — отметил он.

Джабаров также выразил недоумение в связи с позицией ряда американских политиков, которые считают, что кто-то якобы может повлиять на выбор народа. По его мнению, из-за этого США устроили, по сути, "охоту на ведьм". "В итоге "гора родила мышь", когда оказалось, что (экс-глава предвыборного штаба Трампа) Пол Манафорт действительно занимался неблаговидными делами, но не с Россией, а с (бывшим президентом Украины Виктором) Януковичем, его командой, с Юлией Тимошенко… Грязное белье американское сейчас полощет весь мир, это не украшает страну, престиж США падает. И Трамп совершенно искренне переживает из-за этого", — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу в США предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

Американские СМИ ранее обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.