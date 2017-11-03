Почти 70% россиян готовы проголосовать за Путина, показал опрос

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Отдать голос за действующего президента РФ Владимира Путина могли бы почти 70% россиян, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Показатели поддержки Путина на протяжении октября держались на отметке 67%, к концу месяца его электоральный рейтинг, по данным ФОМ, составил 69%.

В целом сохраняли стабильность в течение октября рейтинги и других политиков. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, как и ранее, готовы поддержать 8% наших сограждан, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова сейчас проголосовали бы 4% избирателей.

Ранее заявившие о намерении участвовать в президентских выборах Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак на гипотетических выборах в ближайшее воскресенье набрали бы каждый не более 1% голосов, показал опрос.

Столько же участников опроса готовы проголосовать за другого политика, также 1% респондентов сообщили, что, придя на выборы, испортили бы бюллетень. Еще 7% опрошенных сказали, что не пришли бы на выборы вовсе.

Опрос ФОМ был проведен 28-29 октября среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. О планах выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко", а также телеведущая Ксения Собчак. Ряд других партий, в том числе парламентские "Справедливая Россия" и КПРФ, сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".