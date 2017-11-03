Российский МИД сделал представление поверенному Австрии, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД республики Суринам Илдиз Деборой Поллак-Бигли в Москве. 31 октября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД республики Суринам Илдиз Деборой Поллак-Бигли в Москве. 31 октября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский МИД сделал представление временному поверенному в делах Австрии в РФ в связи с невыдачей виз крымским журналистам, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, австрийская сторона отказала в выдаче виз журналистам крымских СМИ, эти представители СМИ были зарегистрированы в качестве участников совещания на тему "Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности".

Совещание проходит в четверг и в пятницу в Вене. Однако, как сказал глава МИД, будучи зарегистрированными по всем правилам ОБСЕ, они не получили австрийские визы.

"Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали соответствующее представление", — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что все страны, которые являются хозяйками проведения тех или иных мероприятий ОБСЕ, не будут допускать подобных действий впредь.

Министр добавил, что Москва считает невыдачу виз журналистам Крыма ошибкой. "Потому что по сути дела участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. И наши представители Крыма и Севастополя не смогли донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове. Это неприемлемая ситуация, когда проживающие в республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году", — подчеркнул Лавров.