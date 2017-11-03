Лавров прокомментировал позицию Австрии в отношении крымских журналистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. 3 ноября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия разочарована позицией Австрии, которая не выдала визы журналистам из Крыма, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Австрия отказалась выдать визы трем журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ. Отмечалось, что журналисты из Крыма уже были аккредитованы на мероприятие.

"Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации", — сказал Лавров по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Он отметил, что журналисты из Крыма были зарегистрированы в качестве участников совещания ОБСЕ в Вене на тему "Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности".

"Будучи зарегистрированы со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы. Мы считаем этом ошибкой, потому что, по сути дела, участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. Они не смогли, наши представители Крыма и Севастополя, донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове. По сути дела, это неприемлемая ситуация, когда проживающие в Республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году", — добавил глава МИД РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".