Трамп искренне стремится к сотрудничеству с Россией, считает Косачев

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, в отличие от конгресса, выступает как прагматик и уверен в необходимости сотрудничества с Россией по целому ряду ключевых вопросов, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме во время саммита АТЭС. Стороны могли бы обсудить ядерную программу КНДР, ситуацию в Сирии и на Украине.

"Полагаю, президент США вполне искренен, когда говорит о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, поскольку, по его мнению, Россия может "помочь" США в урегулировании ситуации в Сирии и на Корейском полуострове", — сказал Косачев РИА Новости в пятницу. Хотя, конечно, большой вопрос, "кто кому может помочь в обоих случаях – или хотя бы не мешать", добавил он.

Однако в целом это — подход прагматика: американский лидер просто "уперся" в тот факт, что без России оба досье для Америки неподъемны, отметил сенатор. "И, действуя в одиночку, она может лишь либо создавать дополнительные проблемы для всех, как в случае с противостоянием Пхеньяну, либо банально терять позиции, как в Сирии", — полагает законодатель.

В этом смысле слова Трампа о том, что расследование конгресса о "вмешательстве" России в президентские выборы является позором для страны, имеют для него вполне очевидный смысл, полагает Косачев.

"Закусившие расследовательские удила конгрессмены, блокируя в том числе и прагматичную внешнюю политику президента, действительно, поставили Америку в весьма позорное положение "Тянитолкая" из известной сказки, который не может сдвинуться с места и буксует во внутренних противоречиях", — подчеркнул он.

По словам Косачева, Вашингтон упускает возможности и время, а "блокираторы" из Конгресса лишь открывают новые шансы для конкурентов Америки в мире, включая и Россию.