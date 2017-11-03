Лавров хочет обсудить с генсеком ОБСЕ урегулирование различных конфликтов

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 3 ноября 2017

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером конкретные задачи по урегулированию существующих конфликтов в мире.

Гремингер был назначен генсеком ОБСЕ в июле. На этом посту он сменил Ламберто Заньера, который стал верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Предыдущая встреча Лаврова и Гремингера проходила в сентябре "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В начале переговоров с Гремингером Лавров отметил, что российская сторона приветствует планы, которые генсек ОБСЕ рассчитывает реализовать на своем посту.

"Особенно поддерживаем вашу позицию в пользу налаживания открытого равноправного диалога без предварительных условий по всем вопросам", — сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что рассчитывает обсудить с Гремингером, какие конкретные задачи стоят перед организацией для урегулирования существующих конфликтов, и какое содействие может оказать Россия.