Пушков рассказал, почему Трампу важно встретиться с Путиным

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что для президента США Дональда Трампа важна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он руководствуется политической логикой, а не "антироссийской паранойей".

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.

"Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса", — написал Пушков в Twitter.