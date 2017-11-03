Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу принимает участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ в узком составе.

Премьер прибыл во Дворец форумов в Ташкенте. После церемонии совместного фотографирования началось заседание Совета.

Россия в этом году председательствует в Содружестве.

Помимо Медведева во встрече принимают участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, премьер Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Кроме того, в беседе участвуют первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в Белоруссии Виктор Сороган.

Украина своего представителя не прислала.

Встреча в узком составе проходит за закрытыми дверями без прессы.