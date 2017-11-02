Мирзиеев и Медведев отметили новое качество сотрудничества РФ и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг принял премьер-министра России Дмитрия Медведева, обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Медведев в четверг прибыл с визитом в Узбекистан, где, в частности, примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ 3 ноября.

"В ходе беседы было особо отмечено, что переговоры на высшем уровне в Москве в апреле этого года, а также регулярные встречи лидеров двух стран, в том числе в рамках саммита СНГ в городе Сочи в прошлом месяце, придали мощный импульс укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, наполнили двустороннее сотрудничество качественно новым содержанием", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-российских отношений, увеличения объемов взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в различных отраслях экономики, развития культурно-гуманитарного обмена.

"Отмечена готовность к дальнейшему развитию и укреплению партнерских отношений и взаимовыгодного практического сотрудничества между нашими странами", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.