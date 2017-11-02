РФ и Саудовская Аравия создадут группу по работе над совместными проектами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия создадут рабочую группу, которая займется устранением административных барьеров, возникающих при реализации совместных проектов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 2 2017 в 8:39 PDT

Как пояснил Кадыров, прежде всего группа будет заниматься устранением всех административных барьеров, возникающих в процессе реализации совместных проектов между Россией и Саудовской Аравией. Она также сосредоточится на изучении взаимовыгодных инвестиционных проектов, внесет предложения по их реализации, отметил глава Чечни.

По его словам, в ходе встречи с принцем российская делегация обсудила и вопрос открытия прямого авиасообщения между Грозным и Джиддой на регулярной основе. "Экономические отношения между КСА и Чечней имеют большое будущее", — подчеркнул Кадыров.