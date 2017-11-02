МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия создадут рабочую группу, которая займется устранением административных барьеров, возникающих при реализации совместных проектов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как пояснил Кадыров, прежде всего группа будет заниматься устранением всех административных барьеров, возникающих в процессе реализации совместных проектов между Россией и Саудовской Аравией. Она также сосредоточится на изучении взаимовыгодных инвестиционных проектов, внесет предложения по их реализации, отметил глава Чечни.
По его словам, в ходе встречи с принцем российская делегация обсудила и вопрос открытия прямого авиасообщения между Грозным и Джиддой на регулярной основе. "Экономические отношения между КСА и Чечней имеют большое будущее", — подчеркнул Кадыров.