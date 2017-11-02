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Политика

Эксперт: бывшие губернаторы станут наставниками для молодых руководителей

19:1802.11.2017
(обновлено: 19:20 02.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Встреча президента с бывшими руководителями регионов — это позитивный сигнал, который означает, что в России сохраняется преемственность во власти, заявил в интервью РИА Новости профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кремль продолжит расширять направление работы с кадровым резервом
"То, что такая встреча происходит, это очень позитивный, хороший сигнал, который означает, что у нас преемственность во власти сохраняется и люди как мусор на помойку не выкидываются", — сказал эксперт, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с экс-губернаторами.

Ранее в четверг глава государства встретился в своей подмосковной резиденции с руководителями регионов, покинувшими посты за последние полтора месяца. Как заявил на встрече глава государства, Кремль продолжает расширять направление работы с кадровым резервом.

"Мы стараемся пошире работать с так называемым кадровым резервом. Новая программа "Лидеры России" объявлена, есть и другие направления работы с кадрами и подготовке их", — заявил он, добавив, что рассчитывает на помощь экс-губернаторов в подготовке кадров. Путин также подчеркнул, что бывшие руководители регионов остаются членами его команды и он всегда в их распоряжении.

"Каждый из вас уже примерно знает, чем будет заниматься, не по всем точки расставлены. Но хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, свои знания на новых участках работы, и исхожу из того, что, где бы вы ни работали, вы будете прикладывать максимум усилий для того, чтобы добиваться положительного результата в работе", — сказал глава госудраства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин призвал бывших губернаторов не вмешиваться в работу новых
Как полагает Матвейчев, основной целью встречи было показать бывшим главам регионов, что о них не забыли, и помочь им найти свое место в новой кадровой политике государства. "Люди, которые отработали губернаторами, — безусловно, богатство, у них есть большой опыт. И президент специально собирает их, чтобы успокоить и дать им этот фронт работ — быть советниками, наставниками, помогать молодому поколению", — сказал он.

При этом, по словам эксперта, упомянутый президентом конкурс "Лидеры России" как раз призван стать социальным лифтом и позволит отобрать в кадровый резерв страны наиболее достойных молодых управленцев.

Ротация кадров властям необходима, а подобные программы дают возможность, опираясь только на свой талант, оказаться в числе лидеров страны, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

"Нужна ротация кадрового резерва, причем ротация не из тех кандидатов и соискателей, которые, как правило, имеют выход через министерства, через партии, через участие в разных общественных проектах, то есть через "своих", а из обычных граждан, одаренных и талантливых", — заявил эксперт.

В свою очередь то, что кадровая политика государства становится более открытой, прозрачной и конкурентной, должно позитивно отразиться на системе государственного управления, отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил, что экс-губернаторы остаются членами его команды
"Лидеры России" — это часть новой кадровой политики. Это очень хорошая инициатива по привлечению на государственную службу людей с другим опытом, с другими компетенциями. За счет этого происходит обогащение лучших практик государственного управления. При этом тем, кто подал заявки на конкурс, придется конкурировать с теми, кто и так собирался на госслужбу, и теми, кто там уже работает. Я считаю, что от этого система государственного управления только выиграет", — сказала она.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который стартовал 11 октября 2017 года. Принять участие в нем может любой гражданин РФ. 300 финалистов получат гранты, на которые смогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, в частности им будет предоставлена возможность отбора в программу подготовки кадрово-управленческого резерва, который проводит Высшая школа управления РАНХиГС.

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

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