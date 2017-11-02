Моргулов обсудил с послом Индонезии подготовку к Восточноазиатскому саммиту

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил в четверг с послом Индонезии в Москве Мохамадом Вахидом Суприяди подготовку к Восточноазиатскому саммиту в Маниле, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов подготовки к XII Восточноазиатскому саммиту (Манила, 12-14 ноября сего года), а также отдельных аспектов российско-индонезийского взаимодействия по общерегиональной повестке дня", — говорится в сообщении МИД РФ.