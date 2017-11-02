Онищенко призвал ужесточить контроль применения биоматериала за границей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что нужно ужесточать нормы законодательства по контролю над возможным использованием биоматериала иностранными лабораториями.

Депутат считает, что в перспективе России на современном этапе развития нужно максимально отказаться от работы исследовательских и практических иностранных лабораторий на территории РФ.

"Но поскольку, к сожалению, этого сделать нельзя, нужно обеспечить более глубокий и всесторонний контроль за возможностями использования этого материала и ужесточить нормы законодательства, потому что они отстают от тех возможностей, которые сейчас есть", – заявил РИА Новости Онищенко.

Говоря о планируемом иске в его адрес от лаборатории "Инвитро", депутат посоветовал ее специалистам заняться "более глубоким изучением" обсуждаемого вопроса. "Потому что я почти уверен, что лица, дающие такие комментарии, очень приблизительно представляют ту проблему, о которой они так игриво высказываются", — отметил депутат.

В "Инвитро" рассматривают возможность подачи иска к Онищенко о защите деловой репутации согласно статье 152 ГК РФ в связи с его высказываниями о том, что спецслужбам нужно обратить особое внимание на данную организацию.