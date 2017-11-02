Онищенко призвал ужесточить контроль применения биоматериала за границей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что нужно ужесточать нормы законодательства по контролю над возможным использованием биоматериала иностранными лабораториями.
"Но поскольку, к сожалению, этого сделать нельзя, нужно обеспечить более глубокий и всесторонний контроль за возможностями использования этого материала и ужесточить нормы законодательства, потому что они отстают от тех возможностей, которые сейчас есть", – заявил РИА Новости Онищенко.
Говоря о планируемом иске в его адрес от лаборатории "Инвитро", депутат посоветовал ее специалистам заняться "более глубоким изучением" обсуждаемого вопроса. "Потому что я почти уверен, что лица, дающие такие комментарии, очень приблизительно представляют ту проблему, о которой они так игриво высказываются", — отметил депутат.
В "Инвитро" рассматривают возможность подачи иска к Онищенко о защите деловой репутации согласно статье 152 ГК РФ в связи с его высказываниями о том, что спецслужбам нужно обратить особое внимание на данную организацию.