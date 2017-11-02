Москва и Токио ведут подготовку визита главы МИД Японии в Россию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва и Токио занимаются подготовкой визита министра иностранных дел Японии Таро Коно в Россию, о датах сообщат позднее, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подготовка визита главы внешнеполитического ведомства Японии в Россию идет. Планируется, что господин Коно проведет переговоры с главой внешнеполитической службы России господином Лавровым, а также примет участие в заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам", — сказала Захарова.

По ее словам, о деталях и сроках визита МИД РФ сообщит позже.