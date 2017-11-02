Чайка назвал коллег из Китая надежными партнерами в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на встрече с министром юстиции Китайской Народной Республики Чжаном Цзюнем назвал коллег из КНР верными и надежными партнерами в борьбе с международной преступностью, в том числе с терроризмом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг.
"Это та работа, с которой сегодня можно справиться лишь при помощи верных и надежных партнеров, какими являются друг для друга Китай и Россия", — приводит слова Чайки пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В ходе встречи Чайка подчеркнул, что у Генеральной прокуратуры РФ налажено очень тесное сотрудничество с Верховной народной прокуратурой КНР, которое постоянно развивается.
Генпрокурор РФ выразил уверенность в том, что встреча с китайскими коллегами будет способствовать дальнейшему развитию российско-китайских отношений в правовой сфере.