Чайка назвал коллег из Китая надежными партнерами в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на встрече с министром юстиции Китайской Народной Республики Чжаном Цзюнем назвал коллег из КНР верными и надежными партнерами в борьбе с международной преступностью, в том числе с терроризмом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг.

Генеральный прокурор РФ отметил, что борьбу с преступностью, не знающей государственных границ, в том числе с терроризмом, защиту прав граждан надо вести консолидировано на основе международных договоров и национального законодательства.

"Это та работа, с которой сегодня можно справиться лишь при помощи верных и надежных партнеров, какими являются друг для друга Китай и Россия", — приводит слова Чайки пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе встречи Чайка подчеркнул, что у Генеральной прокуратуры РФ налажено очень тесное сотрудничество с Верховной народной прокуратурой КНР, которое постоянно развивается.

В ходе встречи представители Генпрокуратуры РФ познакомили китайскую делегацию со своей структурой и организацией работы прокуратуры России. Чжан Цзюнь и участники делегации, в свою очередь, рассказали об организации работы министерства юстиции КНР.

Генпрокурор РФ выразил уверенность в том, что встреча с китайскими коллегами будет способствовать дальнейшему развитию российско-китайских отношений в правовой сфере.