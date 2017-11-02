Матвиенко: американцы сами могут решить, использовать ли им Sputnik и RT

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что граждане США сами могут решить, смотреть ли им RT и слушать ли радио Sputnik.
На прошлой неделе соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний.
В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.