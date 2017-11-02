Матвиенко: американцы сами могут решить, использовать ли им Sputnik и RT

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что граждане США сами могут решить, смотреть ли им RT и слушать ли радио Sputnik.

"Вот любые способы ищут, как только насолить нам и ограничить возможность работы наших СМИ. Но почему так боятся Russia Today (прежнее название RT – ред.), почему боятся Sputnik? Они что, с атомным оружием пришли в США? Ну, сами граждане США решат, смотреть эти каналы и слушать это радио или нет. Почему же они так боятся? Они боятся правды. Они боятся, что люди услышат другую точку зрения, а не ту, которую им навязывают все последние годы", — сказала она журналистам.

На прошлой неделе соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний.

В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik называли стремлением к блокировке российских СМИ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов России сочли это нарушением базового принципа свободы слова. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.