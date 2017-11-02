Экс-губернаторы работали в сложных экономических условиях, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Руководители регионов, которые покинули свои должности осенью, работали в непростых экономических условиях; некоторые губернаторы просили об отставке, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства в своей подмосковной резиденции встретился с руководителями регионов, ушедшими в отставку.

"Все вы работали в сложных условиях — вот я о чем хотел сказать. Условия были не сахар. Мы все знаем, характеризовать их нет необходимости", — сказал Путин. Он подчеркнул, что тяжелые условия работы руководителей были вызваны внешними ограничениями и непростой ситуацией в мировой экономике.

"Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать. Непростая была задача. И социально-экономическую ситуацию (стабилизировать), но и в целом сделали все, что было в ваших силах, для того, чтобы минимизировать эти негативные внешние воздействия", — отметил он.

Путин добавил, что некоторые губернаторы просили его об отставке. "Я знаю, кто-то уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно достаточно долго работал, кто-то уже захотел сам поменять место работы — по-разному", — сказал глава государства.

Президент ранее обещал встретиться с губернаторами, покинувшими свои посты. Он отмечал, что "очень благодарен за их работу, за их результаты".

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что ротации в губернаторском корпусе продолжатся. Он заверил, что они не ведутся огульно, при этом ставка делается на современных и перспективных технократов. По его словам, цель этого — "создать новый губернаторский корпус из молодых перспективных людей, которые думают о будущем регионе и всей России".