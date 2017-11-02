Экс-губернаторы работали в сложных экономических условиях, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Руководители регионов, которые покинули свои должности осенью, работали в непростых экономических условиях; некоторые губернаторы просили об отставке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все вы работали в сложных условиях — вот я о чем хотел сказать. Условия были не сахар. Мы все знаем, характеризовать их нет необходимости", — сказал Путин. Он подчеркнул, что тяжелые условия работы руководителей были вызваны внешними ограничениями и непростой ситуацией в мировой экономике.
"Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать. Непростая была задача. И социально-экономическую ситуацию (стабилизировать), но и в целом сделали все, что было в ваших силах, для того, чтобы минимизировать эти негативные внешние воздействия", — отметил он.
Президент ранее обещал встретиться с губернаторами, покинувшими свои посты. Он отмечал, что "очень благодарен за их работу, за их результаты".
С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.