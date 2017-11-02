ОП наладит сотрудничество с гражданскими институтами Вьетнама и Монголии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ в рамках реализации разработанного плана действий по развитию народной дипломатии намерена наладить взаимодействие с гражданскими институтами Монголии и Вьетнама, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев в четверг.

Ранее о важности налаживания общественной дипломатии с другими странами высказался президент России Владимир Путин. В сентябре институты гражданского общества России и ЕС — Общественная палата (ОП) РФ и Европейский социально-экономический комитет (ЕСЭК) провели первый после четырехлетнего перерыва совместный семинар в Брюсселе.

"У нас был первый серьёзный контакт — мы провели конференцию в Европе, в Брюсселе… с аналогом Общественной палаты, только европейской. У нас есть планы сейчас с несколькими странами (наладить взаимодействие – ред.), ближайшие планы — это Вьетнам и Монголия", — сказал Фадеев журналистам на полях форума "Сообщество".

Он пояснил, что Монголия создаёт Общественную палату, а Вьетнам, где сейчас идут "процессы демократизации", сам выразил желание сотрудничать. Секретарь палаты добавил, что Москва в следующем году станет площадкой для совместной конференции институтов гражданского общества России и ЕС.

"Мы договорились (на встрече в Брюсселе – ред.), что в начале следующего года мы проводим в России, в Москве конференцию вместе с Евросоюзом", — добавил Фадеев.