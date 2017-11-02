Взаимодействие с Турцией не должно подвергаться влиянию США, заявили в МИД

РИА Новости. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ТУРЦИИ ПО ВТС, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОСТАВКАМ С-400, НЕ ДОЛЖНО ПОДВЕРГАТЬСЯ ВЛИЯНИЮ ТРЕТЬИХ СТРАН, В ЧАСТНОСТИ, США – МИД РФ