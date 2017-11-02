Высший совет ЕР могут покинуть как минимум два человека, сообщил источник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высший совет "Единой России" могут покинуть как минимум два его члена, недостаточно активно вовлеченных в партийную деятельность, решение будет приниматься на съезде, сообщил в четверг РИА Новости источник в партии.
"Есть несколько человек, кто недостаточно активно включен в партийную работу. По их же инициативе они могут покинут совет. Но это вопрос, который будет обсуждаться на съезде с председателем партии. Речь идет как минимум о паре человек, которые сами отказались от этой работы. Я знаю, что предварительно (председатель высшего совета партии Борис) Грызлов и (председатель партии Дмитрий) Медведев этот вопрос обсуждали", — сказал собеседник агентства.
Член бюро высшего совета ЕР Юрий Шувалов в беседе с РИА Новости подтвердил, что такой вопрос обсуждается, но "фамилии называть пока рано".
Высший совет избирается на пять лет из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в частности, входить беспартийные. Количественный и персональный состав высшего совета определяется съездом. Шестнадцатый партийный съезд, проходивший в Москве 21-22 января 2017 года, принял решение установить количественный состав высшего совета партии в количестве 100 человек, избрано в состав совета было 90 человек.
Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.