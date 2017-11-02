Высший совет ЕР могут покинуть как минимум два человека, сообщил источник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высший совет "Единой России" могут покинуть как минимум два его члена, недостаточно активно вовлеченных в партийную деятельность, решение будет приниматься на съезде, сообщил в четверг РИА Новости источник в партии.

На встрече с журналистами и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак ранее сообщил, что в высшем совете пройдет ротация. Принцип, по которому она будет проводиться, "сейчас обсуждается". Также обсуждается вопрос о том, войдут ли в высший совет представители местных первичных отделений. Опросы о ротации принимаются на партийном съезде.

"Есть несколько человек, кто недостаточно активно включен в партийную работу. По их же инициативе они могут покинут совет. Но это вопрос, который будет обсуждаться на съезде с председателем партии. Речь идет как минимум о паре человек, которые сами отказались от этой работы. Я знаю, что предварительно (председатель высшего совета партии Борис) Грызлов и (председатель партии Дмитрий) Медведев этот вопрос обсуждали", — сказал собеседник агентства.

Член бюро высшего совета ЕР Юрий Шувалов в беседе с РИА Новости подтвердил, что такой вопрос обсуждается, но "фамилии называть пока рано".

Что касается критериев, по которым проводится ротация высшего совета, то Шувалов уточнил, что это, прежде всего, работа по партийным проектам, работа в рамках созданных Грызловым рабочих групп высшего совета и медийная активность от имени партии. "Это основные критерии. Но необходимости любой ценой провести какие-то перемены нет. Высший совет достаточно активно работает", — сказал Шувалов.

Высший совет избирается на пять лет из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в частности, входить беспартийные. Количественный и персональный состав высшего совета определяется съездом. Шестнадцатый партийный съезд, проходивший в Москве 21-22 января 2017 года, принял решение установить количественный состав высшего совета партии в количестве 100 человек, избрано в состав совета было 90 человек.

Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.