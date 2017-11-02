Москва сожалеет, что США взяли курс на деградацию отношений, заявили в МИД

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон взял курс на дальнейшую деградацию двусторонних отношений, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, вызывает сожаление и курс Вашингтона на дальнейшую деградацию американско-российских отношений. Это абсолютно недальновидная политика, чреватая негативными последствиями, в том числе, для самих Соединенных Штатов", — сказала она.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами.

Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.