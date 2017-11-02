Москва и Пекин договорились сотрудничать против нелегальной миграции

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Власти Москвы и Пекина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта, медицины и энергетики, а также подтвердили намерение бороться с организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркобизнесом, сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Встреча членов московской делегации с вице-мэром Пекина Джан Гуном состоялась в рамках деловой программы Дней Москвы в Пекине, которые завершатся 3 ноября.

"Москва и Пекин заявили о готовности укреплять взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, энергетической, транспортной, образовательной и медицинской области. Столицы двух стран также подтвердили намерение активно бороться с организованной преступностью, наркобизнесом, нелегальной миграцией, расширять контакты между органами законодательной, исполнительной и судебной власти, развивать туризм", — говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента Сергей Черемин, Пекин остается стратегическим партнером российской столицы. Он отметил, что взаимный товарооброт между двумя городами только за первое полугодие 2017 года вырос на более чем 20%.

"Китайские компании активно участвуют в развитии Московского метрополитена, строят, в частности, три станции подземки: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Возводится тоннельный перегон длиной 4,6 километра. Китайские специалисты работают над сооружением Московского международного делового центра "Москва-Сити", помогают развивать наши коммуникационные и телекоммуникационные системы", — отметил Черемин.

В рамках культурных мероприятий меморандум о сотрудничестве также был подписан между представителями Московского и Пекинского зоопарков.