Общественники Крыма готовы выступить в ООН и ОБСЕ, заявил Мурадов

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Представители общественных организаций Крыма готовы выступить на международных площадках, в том числе в ООН и ОБСЕ, чтобы рассказать правду о положении дел на полуострове, но вопрос, готовы ли страны Запада дать им визы, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как сообщалось ранее, делегации украинских и крымско-татарских организаций Крыма готовы отправиться в ООН, чтобы рассказать о ситуации на полуострове.

"Желание ехать есть. Вопрос в том, готовы ли будут западные государства давать визы нашим представителям. Особенно в США, вы сейчас знаете, при той истерике, которая там творится", — сказал Мурадов журналистам.

Он привел строчки из стихотворения Владимира Маяковского "Стихи о советском паспорте".

"Как у Маяковского был серпастый и молоткастый советский паспорт, а сейчас двуглавый орел – российский паспорт вызывает еще более бешеную изжогу, чем серпастый и молоткастый. Это удивительно, но это факт", — сказал Мурадов.

"Мы, конечно, рассчитываем, что при соответствующей работе и согласовании с министерством иностранных дел РФ руководители общественных организаций, прежде всего, крымско-татарских, могли бы поехать на международные площадки: и в Организацию Объединенных Наций, и на площадки Европейских институтов, прежде всего, ОБСЕ, и разъяснить реальное положение дел. Хватит руководствоваться домыслами и изобретенной якобы информацией о положении в Крыму, которая звучит из уст националистов в нынешнем Киеве", — заключил Мурадов.

Киев в конце октября внес в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его "очень сильным и жестким". По его словам, в проекте резолюции говорится, что Россия должна выполнить решение Международного суда ООН, в том числе отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), и предоставить доступ в Крым международным организациям.

По данным пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, в резолюции также "подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках" в Крыму. Как передает агентство "Укринформ", Николенко отметил, что голосование по проекту резолюции пройдет в комитете с середины ноября, а в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в ГА ООН. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, внося в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму.

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