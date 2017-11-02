Россия выступает против экстерриториального принципа США, заявил Песков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва крайне негативно относится к экстерриториальному принципу, которого придерживаются США, в том числе в вопросе санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Весьма негативно. Экстерриториальность подобных законов является для нас неприемлемым проявлением, мы категорически против этого и по-прежнему сохраняем свое крайне негативное отношение к подобным санкционным делам. Вместе с тем хочу напомнить, что существует и позитивный эффект для нашей экономики, о котором неоднократно говорил президент России", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать пункт летнего закона США о санкциях против России, в котором прописаны обязанности для американских властей следить за тем, чтобы люди и компании из этого и предыдущих санкционных списков не получали помощь от иностранцев.

Ранее минфин США выпустил коммюнике, согласно которому, американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запрещено вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Позже высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что речь идет также о российских проектах энергетических трубопроводов.