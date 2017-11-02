МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в подрыве работы механизма ОЗХО-ООН — очередная попытка сфабриковать "порцию дезинформации" о действиях России в Сирии, считает замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее в среду Вашингтон обвинил Россию в попытках подорвать работу Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. На прошлой неделе Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

"Россия заблокировала несогласованный Совбезом ООН американский проект резолюции о продлении на год расследования химатак в Сирии, предложив дождаться рассмотрения доклада с итогами расследования инцидента с применением химоружия в Хан-Шейхуне. Анализ представленных в докладе данных, по мнению российских специалистов, носит поверхностный и непрофессиональный характер", — пояснил Железняк РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что Россия последовательно выступает за ликвидацию химоружия и другого оружия массового поражения, предпринимая для этого конкретные шаги. Он подчеркнул, что обвинения Вашингтона являются "очередной попыткой сфабриковать порцию дезинформации в отношении действий России в Сирии".

"Возможно, в США забыли, что в сентябре этого года, следуя условиям международных договоров, Россия полностью уничтожила арсенал химического оружия. При этом Вашингтон в одностороннем порядке отложил ликвидацию своего химоружия до 2023 года", — напомнил он.

По его словам, еще одним фактором, влияющим на сохранение напряженности между Москвой и Вашингтоном по Сирии, является то, что "американских генералов сильно нервируют успехи российских ВКС и дипломатов в Сирии".

При этом попытку сохранять напряженность между США и Россией, в том числе в вопросах сирийского урегулирования, политик связывает с тем, что.

"На этом фоне, вместо того, чтобы сосредоточиться на ликвидации оставшихся террористических группировок или хотя бы не мешать их уничтожению, вашингтонские ястребы демонстрируют полную неадекватность и безграмотность в том, что происходит в Сирии, путая север с югом и называя бегством возвращение сирийцев в свои дома после их освобождения от террористов российскими войсками", — подытожил депутат.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Тем не менее, США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, как они утверждают, была проведена атака на Хан-Шейхун.