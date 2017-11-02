Антирейтинг Собчак достиг почти 7% на конец октября, показал опрос

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Антирейтинг телеведущей Ксении Собчак, недавно заявившей о желании баллотироваться в президенты, вырос более чем на 4 процентных пункта и составил 6,9% на конец октября, следует из опроса ВЦИОМ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента, позиционирует себя как кандидата "против всех".

Согласно данным предыдущего опроса, проведенного 16-22 октября, антирейтинг телеведущей составлял 2,2%.

"Общественное мнение отреагировало на начало избирательной кампании Ксении Собчак резким увеличением негативных оценок. Если ещё месяц назад о Ксении Собчак практически не вспоминали при ответе на открытый вопрос о недоверии политикам, то в ходе последнего опроса почти 7% высказались о ней негативно. Примечательно, что в антирейтинге Собчак опередила даже (Алексея) Навального", — прокомментировал данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 23-29 октября 2017 года среди 4,2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 1,9%.