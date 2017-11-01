Турчак: ЕР проводит аудит партпроектов, но речь об их закрытии не идет

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Единая Россия" к съезду оптимизирует работу своих партийных проектов; сейчас проводится их аудит, но речь не идет о закрытии, задача — определить проекты, которые имеют наибольшее электоральное значение, сказал журналистам и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.
При этом, уточнил он, закрывать проекты не планируется, речь идет лишь о том, что некоторые могут "объединиться".
"Это не оптимизация ради оптимизации. Задача — определить проекты, которые имеют наибольшее электоральное значение… Работа по партийным проектам, работа региональных отделений и конкретных членов президиума генерального совета и в целом генсовета, молодежного крыла партии будет оцениваться только одним индикатором — электоральным", — сказал и.о. секретаря генсовета.