Россия готова сотрудничать с Нидерландами как непостоянным членом СБ ООН

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов провел переговоры с главой группы МИД Нидерландов по подготовке к участию в СБ ООН и директором департамента многосторонних организаций и прав человека МИД Нидерландов, сообщил в среду МИД РФ.

"С обеих сторон была акцентирована готовность к повышению уровня взаимодействия между Россией как постоянным членом СБ ООН и Нидерландами, которые в 2018 году будут являться непостоянным членом Совета, по всему спектру тематики, находящейся на рассмотрении этого главного органа Организации Объединенных Наций", — сообщил МИД РФ.

В ходе переговоров состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов повестки дня Совета Безопасности с акцентом на региональные и страновые сюжеты, проблемы миротворчества и борьбы с терроризмом, а также практические параметры функционирования СБ ООН.