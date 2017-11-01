Турчак рассказал о цели ротации руководящих органов "Единой России"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Результатом ротации руководящих органов "Единой России" должно стать то, что не менее половины ротируемых будут представлять регионы, так как сейчас региональное представительство в федеральных органах партии недостаточно, сказал журналистам и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Безусловно, в рамках уставной нормы нам предстоит определенная ротация генерального совета. В уставе предусмотрена норма ротации не менее 15%. Но моя позиция однозначна: из этих ротируемых не менее половины должны быть представители регионов, потому что региональное представительство сейчас в федеральных органах партии недостаточно", — сказал Турчак.

Что касается президиума генсовета, уточнил он, его тоже ждет "определенная ротация, направленная на то, чтобы у каждого члена президиума появился свой конкретный функционал, за который он будет отвечать".

При этом, обратил внимание и.о. секретаря генсовета, "это никакая не чистка". "Партия находится на пике своей формы и она не нуждается ни в каких чистках. В партии нет никаких конфликтов, нет никакого разлома", — сказал Турчак.

Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам занимавший тогда пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.