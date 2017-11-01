Турчак хочет закрепить в ЕР открытую модель внутрипартийного голосования

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. И.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложит руководству партии и партийному съезду закрепить открытую модель внутрипартийного предварительного голосования, при которой принимать участие в процедуре может не только партийный актив, но и все желающие.

"Я буду предлагать съезду, федеральному руководству партии закрепить единственную модель внутрипартийного голосования – модель №1, при которой участвовать в голосовании может не только партийный актив, но и все желающие, и при которой голосование проводится в единый день голосования", — сказал журналистам Турчак.

Он добавил, что эта модель предполагает проведение открытых дебатов, открытое соперничество, открытую презентацию и представление своих программ "и никакого административного ресурса — ни со стороны губернаторов, ни со стороны секретарей региональных политсоветов на изменение результатов этого голосования". "Вот на этом я буду стоять жестко", — сказал Турчак.

И.о. секретаря генсовета напомнил, что изначально существовало четыре модели. Он выразил уверенность, что и съезд, и партия поддержат его в предложении закрепить единственную модель. "Потому что эта модель полностью доказала свою эффективность", — сказал Турчак.

При этом он уточнил, что предлагаемая им модель предварительного голосования касается только депутатов разных уровней и не затрагивает выборов кандидатов в губернаторы.