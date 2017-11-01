В ЦИК высказались об избирательных кампаниях, совмещенных с выборами-2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В российском Центризбиркоме надеются, что в марте 2018 года не будет ни одной избирательной кампании, совмещенной с выборами президента РФ, или число таких совмещённых выборов будет минимальным, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

На заседании в среду ЦИК утвердил порядок жеребьёвок по распределению эфирного времени и печатной площади для агитации в СМИ между кандидатами на предстоящих выборах.

"Когда проводятся совмещённые избирательные кампании эфирное время надо делить между уровнями кампаний. Но все-таки в марте месяце, мы надеемся, что избирательных кампаний совмещённых будет минимум, а, может быть, совсем не будет — это будет идеально", — сказала Гришина в ходе рассмотрения этого вопроса.

В том случае, если по объективным причинам, например, по решению суда, надо будет провести ещё одну кампанию и делить эфирное время, существует приоритет кампании по выборам президента, уточнила она. Также будет необходимо предварительное согласование с ЦИК объёмов, которые будут выделяться в ущерб эфирному времени на выборах президента.

"То есть с минимальными потерями для кампании по выборам президента. Вместе с тем, надеемся, что в принципе не будет совмещённых избирательных кампаний", — добавила Гришина.