Президиум генсовета ЕР обсудит подготовку к съезду, его дату и повестку

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заседание президиума генерального совета "Единой России", на котором будут обсуждаться кадровые вопросы, а также подготовка к партийному съезду, его дата и повестка, пройдет 9 ноября, сообщил журналистам и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"На 9 ноября назначено заседание президиума генерального совета. На нем, помимо кадровых вопросов, будет рассмотрен вопрос подготовки к съезду, его дата, повестка и так далее", — сказал Турчак.

Он добавил, что в рамках подготовки к съезду совершит рабочие поездки в регионы — с середины ноября до середины декабря. "Поездки нацелены на то, чтобы понять ситуацию на местах. Это будут и индивидуальные встречи с секретарями региональных отделений, с исполняющими обязанности секретарей", — уточнил и.о. секретаря генсовета ЕР, добавив, что в ходе встреч будет обсуждаться, в том числе, подготовка к съезду.

Ранее источник РИА Новости в партии сказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.