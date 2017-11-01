Эксперт оценил заявления Собчак и Гордон на тему Крыма

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тема Крыма, которую поднимают заявившие о своем намерении принять участие в выборах президента РФ Ксения Собчак и Екатерина Гордон, вряд ли добавит им голосов; избиратели принимают решение голосовать за того или иного кандидата исходя из совокупности различных шагов и заявлений претендентов, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Это вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

Позже журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая также заявила о своем намерении стать кандидатом в президенты, сказала, что считает Крым российским.

Голосов не добавит

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что Собчак и Гордон не смогут заявлениями о Крыме привлечь голоса избирателей. "Потому что в поле крымского консенсуса огромное количество политиков, которые гораздо более популярны и известны. Поэтому я говорю – это буря в стакане воды", — сказал он.

"Отношения этих кандидатов к ситуации с Крымом, какие-то предложения этих кандидатов, связанные с отношениями с Западом, с Китаем, с социальной политикой, с чем бы то ни было еще, мало людям интересны", — добавил Костин.

Руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин также считает, что Крым вряд ли прибавит много голосов этим кандидаткам.

"Люди, которые придерживаются неких взглядов на Крым, которые не присущи нашему обществу, я думаю, они найдут более серьезного кандидата для того, чтобы пойти и проголосовать", — отметил он.

"Выборы – это все-таки не отношение к Крыму. Это совокупность самых различных шагов, выступлений, заявлений, программных заявлений, которые позволяют людям определиться, готовы ли они за данного человека пойти на избирательный участок или не готовы. Мне кажется, что совокупность действий и в случае одной блондинки, и в случае другой блондинки, они все равно скорее негативны, чем позитивны, Крым ничего не решит", — отметил он.

При этом совсем не использовать эту тему в публичном пространстве тем, кто хочет привлечь оппозиционную сегодняшней власти аудиторию, тяжело, добавил Колядин.

"Просто отношение определенной части аудитории к этой теме заставляет надеяться ту же самую Собчак, что эта аудитория придет и проголосует за нее, но это не так, потому что все-таки решение голосовать – это совокупность многих деталей, а не одного отношения к Крыму", — заметил Колядин.

Баттл?

При этом эксперты разделились во мнении относительно того, являются ли заявления на тему Крыма своего рода "баттлом", противостоянием между давно соперничающими кандидатками.

"Крым не разменная монета, есть люди, которые считают, что Крым российский – таких людей абсолютное большинство. Есть небольшое количество людей, ориентированных на Запад, которые считают, что Крым не российский. Собчак тоже не говорит, что Крым не российский, она там пытается искать формулировку, так же, как и Навальный. Чтобы с одной стороны не выпадать из такого консенсуса национального, с другой стороны, Западу посылать некий сигнал, что мы свои, буржуинские, понимаете. Поэтому в этом смысле никакого "баттла" нет, и никакой разменной монеты тоже нет", — отметил Костин.

Колядин в свою очередь считает это противостоянием.

"Это противостояние некое. Я думаю, что как конфликтная сторона в том противостоянии, которое было раньше между Гордон и Собчак, Гордон априори занимает противоположные позиции, стараясь доказать свою правоту. Тем более что у Гордон в этом случае шансов набрать аудитории больше, чем у Собчак, кратно, если только по показателю Крыма", — сказал он, подчеркнув, что Крым не является ключевым фактором в вопросе выбора кандидата.

По его мнению, Гордон понимает, что на электоральной площадке у нее есть своеобразный двойник, "если она будет молчать". "То есть еще одна блондинка примерно такого же облика, возраста и взглядов на жизнь в определенной категории вопросов, с которой она просто сольется. Если нет персонификации кандидата в головах избирателя, то такие кандидаты теряются, за них просто не голосуют. Соответственно, если она не отделится и не персонифицируется от образа Ксении Собчак, то и у одной, и у второй шансы будут минимальными", — пояснил эксперт.