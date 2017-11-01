Памфилова: разукрупнение избирательных участков проведут после выборов-2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Системная и методичная работа по разукрупнению избирательных участков начнётся после выборов президента в 2018 году, глава ЦИК России Элла Памфилова предостерегла коллег в регионах от таких действий в преддверии выборов.

"У нас поступает тревожная информация о том, что где-то вдруг кто-то проснулся и решил сейчас только "а не разукрупнить ли нам участки". Поздно, пожалуйста, даже не затевайте. У нас единственный регион, кто сейчас практически вовремя это сделал — Московская область", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"Всё, теперь уже после избирательной кампании это будет системная, методичная работа. Сейчас даже не затевайте, это очень сложный процесс. Иначе вы к выборам президентским просто не будете готовы. Упустили момент — сейчас не затевайте", — подчеркнула глава ведомства.