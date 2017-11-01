Памфилова прокомментировала идею наделить членов ОП статусом наблюдателей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Предложение наделить представителей общественных палат правом быть наблюдателями на избирательных участках является первым важным шагом вперёд в расширении возможностей общественного наблюдения, но не последним, считает глава ЦИК России Элла Памфилова.

Во вторник глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, соавтором которого является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, позволяющий ОП РФ и региональным палатам направлять своих представителей в качестве наблюдателей на выборы президента.

"Шаг, я считаю, очень хороший, очень важный. Я думаю, что он первый, но не последний", — сказала Памфилова журналистам, комментируя внесение законопроекта в Госдуму.

Она отметила, что политика Центризбиркома сейчас заключается в том, чтобы расширять возможности общественного наблюдения. ЦИК в этом максимально заинтересован, предпринимает усилия для того, чтобы у людей был интерес к этому общественному наблюдению, добавила глава ведомства.

"Мы эту позицию будем отстаивать, будем работать на то, чтобы были формы общественного наблюдения, привлечения организаций, выходящих потом может и за рамки общественных палат, чтобы этот процесс поступательно развивался и чтобы он касался всех видов выборов", — подчеркнула Памфилова.

"Особенно это может быть актуально, в первую очередь, на муниципальных выборах, они проходят почти каждую неделю, это огромный пласт", — добавила председатель ЦИК.